Mónica Vergara tras fracaso del Tri Femenil: "No pasa absolutamente nada"

La Selección Femenil de México firmó un episodio negro en su historia al quedar eliminadas y exhibidas en casa por un rival que no tiene ni la mitad de apoyo que reciben en el Tri, sin embargo, para Mónica Vergara, directora técnica del equipo, "no pasa nada" porque este tipo de tropiezos son normales cuando se está en desarrollo.

"Quiero decirles que no pasa absolutamente nada, es parte de un proceso de aprendizaje de desarrollo u que tienes que enfrentar estas situaciones. No conozco a ningún campeón del mundo que no haya pasado por este tipo de situaciones", declaró la estratega nacional.

"Me urge llegar a verlas para decirles que me siento orgullosa de ellas porque no es fácil cerrar un partido como lo hicieron y sobre todo que sepan que de aquí nace tu verdadera resiliencia", agregó la entrenadora.

"Somos una selección en desarrollo, estoy muy orgullosa de mis jugadoras" Mónica Vergara, DT de @Miseleccionfem

Asimismo, aseguró que todo aquello que está en construcción necesita tiempo y ahora lo mas importante será saber levantar la cara para continuar.

"Todo lo que vale la pena toma su tiempo, no se construye de la noche a la mañana. En un viaje lo más importante es cómo te levantas ante las adversidades", finalizó Mónica Vergara.

"Desafortunadamente no tuvimos un buen torneo. Pero es un aprendizaje muy grande. Me he caído muchas veces, pero este proyecto es a largo plazo, tenemos una generación muy joven y valiosa" Mónica Vergara, DT de @Miseleccionfem

