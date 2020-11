Néstor de la Torre: 'Decio de María quería irse de fiesta con jugadores del Tri'

Luego de que estallara el tema de las indisciplinas en Chivas, Néstor de la Torre, exdirectivo del Rebaño Sagrado y exdirector de Selecciones Nacionales, reveló que Decio de María, exsecretario y expresidente de la Federación Mexicana de Futbol, no era el mejor apoyo cuando se trataba de imponer disciplina en el Tri.

"En su momento tuve apoyo de Justino (en Selección Mexicana), pero tener el de (Decio de María) alguien que quería ser el amigo o irse de fiesta con los jugadores, era un problema", explicó en entrevista con W Deportes.

Cabe destacar que a De la Torre le tocó lidiar con temas de este tipo después de que, en 2010, saliera a la luz que los seleccionados armaron una fiesta en el hotel de concentración en Monterrey, tras un partido contra Colombia.

Con la experiencia que le dejó ser máximo responsable de la estructura deportiva de Chivas en dos oportunidades, Néstor se refirió a las medidas tomadas por Amaury Vergara y Ricardo Peláez contra Dieter Villalpando, el Gallo Vázquez, Alexis Peña y la Chofis López.

“Creo que al principio hay que llevar la fiesta en paz. Vieron que no solucionaron nada y ahí hay que aplicar el reglamento. Hay márgenes que no puedes permitir en un equipo y esos no son negociables", explicó.