Nico Ibáñez, respalda a su extécnico: "Guillermo Almada es buena opción para la Selección Mexicana"

Nicolás Ibáñez conoce perfecto a Guillermo Almada, quien lo llevó a ser goleador, campeón y referente de Pachuca, es por ello que le levanta la mano para que se quede a cargo de la Selección Mexicana, pues considera que es candidato número uno para lograr objetivos con el Tri.

Creo que se lo merece por lo todo lo que viene haciendo desde que llegó a México. En Santos lo hizo muy bien, en Pachuca lo coronó con el campeonato. Creo que lo merece y ojalá se le de. Sinceramente trabaja mucho, sería una buena opción para la selección", mencionó Nico a Claro Sports.

El nuevo refuerzo del equipo regio mencionó que por el momento no piensa en un llamado para la Selección de México, ya que es un proceso largo.

"Todavía no he iniciado los trámites, no tengo los papeles, hasta no tenerlos no puedo decir que sí, sino quedaría en el aire. Es un proceso largo, por eso no lo puedo afirmar", confirmó Ibáñez.

