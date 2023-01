Tigres: Nico Ibáñez utilizará el dorsal 9 y podría ver minutos contra Atlético San Luis

Tigres tiene todo listo para que Nico Ibáñez se vuelva referente de su delantera. El ex de Pachuca ya fue registrado e incluso hay posibilidad de verlo debutar contra Atlético San Luis en esta jornada.

En la página oficial de la Liga MX, Ibáñez ya aparece en la plantilla de los regiomontanos. Portará el dorsal 9, mismo que quedó libre tras haber cortado a Jordy Caicedo.

Quien fuera campeón con los Tuzos en el ciclo anterior arribó hace una semana y se puso al corriente inmediatamente. Entrenó en días previos a la par de sus compañeros.

El registro de Nico Ibáñez no se dio antes debido a que la administración de Tigres no lograba un acuerdo con Florian Thauvin. El francés no aceptaba el finiquito que le proponían.

No fue hasta hace un par de días que el galo y su representación logró un acuerdo monetario y dieron pase libre para Ibáñez.

