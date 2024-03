No se ve cómo la Selección Mexicana mejore de cara a Copa América, opinan analistas

Un nuevo fracaso se sumó a la lista de la Selección Mexicana este domingo, con la derrota 2-0 ante Estados Unidos en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. La derrota fue bastante mala, pero a ello se suma que el Tri no funcionó y fue ampliamente superado por su rival.

Con ello, los analistas de RÉCORD+ señalaron que se ve un panorama complicado y sin una mejora evidente de cara a la Copa América, el otro compromiso importante que enfrentará este 2024 el equipo tricolor.

"Espero que no le vaya mal a México en Copa América"."Pero si le va mal, espero que tengan la suficiente la cuhumildad los directivos de entender que se necesitan cambios drásticos", señaló René Tovar en el análisis posterior al partido. Mientras que Alejandro Gómez fue contudente al dar su postura.

"No veo cómo las cosas vayan a mejorar. No empecemos con que la ilusión y a inflar el globo. Estoy aquí por el amor que le tengo al futbol mexicano, pero no veo cómo esto cambie, no veo cómo mejore", señaló Gómez. Añadió que es difícil esperar un cambio si desde las "cabezas" no se toman decisiones disruptivas que no repitan lo mismo que otras gestiones.

"No hemos querido tomar las decisiones dolorosas que se tienen que tomar", finalizó.

