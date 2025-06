Obed Vargas alza la mano para el Mundial 2026 pese a jugar en la MLS: “No lo descarto para nada”

Obed Vargas, joven mediocampista del Seattle Sounders en la MLS, sueña con representar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. A pesar de los retos, el jugador de 19 años asegura que seguirá trabajando duro para ganarse un lugar en el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Obed Vargas reconoce la dificultad de destacar desde la MLS

En una reciente entrevista Vargas fue claro al comentar que, jugar en la MLS no facilita la visibilidad con el Tri. “Para estar en Selección tienes que hacer las cosas bien en el club. Si es así, te van a ver. Para mí, es un poco más difícil, porque la Selección Mexicana ve más a la Liga MX que a la MLS”, señaló el futbolista.

Quiere hacerse notar | IMAGO7

Aun así, confía en que torneos internacionales como el Mundial de Clubes pueden ser una vitrina clave: “Es una gran plataforma, una gran vitrina, para que me pueda exponer ante los entrenadores contra un nivel alto”.

Obed Vargas fue convocado por primera vez a la Selección Mayor de México en septiembre de 2024, cuando el Tri se enfrentó a Estados Unidos y al Valencia CF en juegos amistosos. Aunque figuró en la prelista para la Copa Oro 2025, finalmente fue descartado.

Ya jugó con el Tri | IMAGO7

Sin embargo, el mediocampista no se desanima y mantiene la mira puesta en el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá: “Lo pondría más como un sueño. Si el Mundial estuviera a un mes, no entraría a la lista. No es imposible, no lo descarto para nada. Creo que, si sigo trabajando, todavía está a mi alcance”.

Ve posible ir al Mundial | IMAGO7

