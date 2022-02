Orbelín Pineda respaldó al Tata Martino: 'Es la cabeza del equipo y tratamos de hacer lo mejor'

Luego del empate 0-0 que vio a la Selección Mexicana ante Costa Rica, llegó el partido correspondiente a las Eliminatorias al Mundial, el técnico Gerardo Martino se vio acosado por el mal funcionamiento que le había dado al Tricolor. Sin embargo, Orbelín Pineda respaldó al técnico.

A pesar de que el conjunto azteca jugó en calidad de local en el Coloso de Santa Úrsula, solo se unos 2 mil hinchas pudieron acceder al inmueble, mismos que salieron con un sabor a derrota y no dudaron en expresar su molestia por este resultado.

“Se entiende el enojo de la gente y yo me pongo del lado de ellos, están inconformes porque no se da el resultado. Nosotros estamos preparados para darle el respaldo al Tata porque es la cabeza del equipo y estamos al ofrecimiento del entrenador. Tratamos de hacerlo lo mejor posible pero ayer no fue el partido indicado”, dijo en exclusiva para W Deportes.

Pineda aseguró que el entrenador cuenta con el apoyo de los jugadores, quienes son los encargados de poner en práctica las indicaciones que reciben.

“Te da confianza, apoya a los jugadores y nosotros lo apoyamos. Nos pone en el estilo de juego para hacerlo en la cancha y somos nosotros los que lo ejecutamos”, dijo.

