Pedro López sobre el futbol femenil en México: "Tiene todo para acercarse a las potencias"

La mexicana podría ser una de las mejores ligas de futbol femenil en el mundo, así lo consideró Pedro López, técnico de la Selección Mexicana Femenil, quien dijo que a pesar de que la Liga MX Femenil es muy joven, tiene con qué mejorar mucho, siempre y cuando las futbolistas estén mejor preparadas.

"Me encontré estructuras muy potentes, liga, federación, selección, una liga joven con mucho potencial que puede ser de las mejores del mundo, pero con una vida tan corta y al no tener una base de fuerzas básicas importante, hace que las jugadoras que ahora son profesionales no hayan tenido una formación completa, y falta esa base que puede hacer la diferencia para llegar a la élite", dijo a RÉCORD el técnico de nacionalidad española, quien expresó que:

"Es un futbol femenil en desarrollo y por eso tiene margen de mejora, hay países que empezaron muy fuerte y nos sacan ventaja, y esperamos llegar a ese nivel, y otros por debajo que también son fuertes. Cuando vengo es porque siento que México tiene todos los ingredientes para poder acercarse a las grandes potencias y siento sinceramente que vamos avanzando en ese acercamiento".

México vs. Puerto Rico

Estadio Las delicias

Hora: 17:00

Árbitro por designar

TV: Claro Sports / TVC Deportes

