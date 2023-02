Hace unas semanas, Ricardo Ferretti adelantó en exclusiva en Futbol Picante que Miguel Herrera no sería entrenador de la Selección Mexicana, algo que terminó por cumplirse, pues Diego Cocca terminó por ser el elegido.

Ahora a días de eso y ya como entrenador de Xolos, el Piojo Herrera habló por primera vez acerca del tema y contrario a lo que muchos podrían pensar, a Miguel no le molestó lo que hizo el Tuca y aseguró que no tiene ningún tipo de problemas con él, aunque si lo calificó como “hocicón”.

“La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, así que no pasa nada digo, al final de cuentas yo también a veces me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos. Yo tengo que estar pensando en Xolos y no en la Selección Nacional”, señaló el entrenador en entrevista con Marca Claro.

Además, Herrera confirmó que el Tuca no le marcó para aclarar lo sucedido, sin embargo, esto no le molestó pues considera que son cosas del futbol.

“Ricardo Ferretti siempre ha sido así. Somos técnicos que decimos lo que sentimos y pensamos. No hablé con él pero cada que nos vemos nos saludamos bien, no pasa nada“ ❗️EXCLUSIVA con @MiguelHerreraDT, DT de @Xolos en #MARCACLaroMVS pic.twitter.com/ag9hrJGcLW — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 15, 2023

“No me habló, ha habido varios episodios de estos, donde los dos hemos calentado un partido, los dos hemos dicho cosas. Pero cada que nos vemos nos saludamos y nos abrazamos bien, no pasa nada”.finalizó.

