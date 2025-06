'Piojo' Herrera sobre su etapa en Selección Mexicana: "'no les debo nada"

Miguel Herrera enfrentará a la Selección Mexicana con Costa Rica en la Copa Oro, y previo al duelo, el exentrenador del Tri aseguró que "no les debe nada", pues entregó resultados durante su etapa.

Salida del Tri

El 'Piojo' salió de la Selección Mexicana en 2015 por decisiones de la directiva, luego de que el estratega se vio envuelto en una polémica por un incidente tras ganar la Copa Oro de aquel año.

“En la Selección di los resultados que me pidieron. Salí con éxitos en la mano, mi salida fueron decisiones de los directivos. No les debo nada, no me deben nada, tengo el cariño y la entrega de la gente. Me fui porque los directivos lo decidieron, pero contento con ellos. Ahora estoy en un país que no es el mío, pero que apuesta por mí", dijo Herrera a ESPN.

Herrera sobre regresar a la Selección Mexicana

Sobre un posible regreso a la Selección Mexicana, Herrera señaló que actualmente piensa en sus compromisos con Costa Rica y en especial el Mundial de 2026, un objetivo grande para los ticos.

“Estoy pensando en el Mundial de Costa Rica, pero pienso en ellos y hasta el 2026, y tienen mano para renovar después del compromiso”, agregó Miguel Herrera sobre sus proyectos.

