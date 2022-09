Qatar 2022: Moisés Muñoz señaló que Carlos Acevedo debería ser uno de los tres porteros

Moisés Muñoz considera que Carlos Acevedo debería entrar a la convocatoria de México para Qatar 2022. Sin embargo, entiende que la última palabra la tendrá Gerardo Martino, además de que seguramente este reciente llamado a Rodolfo Cota es un voto de confianza.

A dos meses de que ruede el balón en la próxima Copa del Mundo, Moisés Muñoz tiene claro que Carlos Acevedo ha mostrado un nivel alto para ser tomado en cuenta para formar parte de los tres arqueros de México para Qatar: "Sabemos todos los que nos gusta el futbol, en mi caso que me gusta la portería, se perfectamente el nivel futbolístico que está mostrando en estos momentos".

Sin embargo, Gerardo Marino tiene en mente a otro candidato, ya que en la última convocatoria se decidió por Rodolfo Cota. "Creo que obedece a un voto de confianza del Tata Martino a Rodolfo Cota, un jugador que ha sido llamado constantemente, durante el proceso del Tata Martino ha gozado de varios llamados", señaló Muñoz.

A pesar de esto, el ex arquero americanista dejó claro que en estos momentos Acevedo pasa por un mejor nivel que Cota: "A mí me parece que esta por encima del nivel futbolístico de Rodolfo Cota, sin embargo yo no soy el que decide quien va al Mundial". En caso de que el estratega argentino tome en cuenta al arquero de Santos, los otros dos candidatos de Muñoz para estar en la próxima Copa del Mundo son Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera.

