Rafa Márquez: 'Intento motivar a Guardado para que siga en el más alto nivel y llegue a Qatar'

Además de su intachable carrera, Rafael Márquez hizo historia al convertirse en uno de los cuatro futbolistas que han disputado cinco Copas del Mundo, cifra que persiguen Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

Sin embargo, el excapitán expresó su deseo de que ambos referentes logren hacer historia en Qatar 2022 con el tricolor.

“Siguen siendo pieza importante y creo que el entrenador confía plenamente en ellos y eso los motiva a seguir dentro de un buen nivel, seguramente querrán estar en el Mundial”, dijo a RÉCORD.

Al mismo tiempo, reveló que mantiene una cercana comunicación con Andrés Guardado, actual capitán de la Selección Mexicana, a quien ha motivado para mantenerse en el más alto nivel.

“Hablamos mucho Andrés y yo, estando en Europa es más sencillo y uno intenta motivarlo a que siga, quizás no en lo físico pero si en lo mental que es lo que más cansa. De repente tiene sus dudas, pero confía en sus capacidades para dar ese último esfuerzo y llegar a ese Mundial tan esperado donde puede hacer algo importante, porque yo lo he dicho que tengo cinco mundiales, pero no conseguí nada nuevo y es solamente un número, así que espero que ellos puedan llegar y hacer un gran papel”, agregó.

“Andrés sigue luchando en Europa para mantenerse en buen nivel y pelear un lugar, y pienso que tiene todas papeletas para estar en Qatar “, concluyó.

