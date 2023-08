Raúl Jiménez, el delantero mexicano, ha defendido su decisión de participar en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, a pesar de las críticas y de no haber tenido los minutos deseados en el torneo.

En una entrevista con Claro Sports, Jiménez afirmó que no se arrepiente de su elección y que confía en sus habilidades.

"Me la volvería a jugar para estar en Qatar. Es una decisión de la que no me arrepiento. Yo me sentía bien y si a mí me dicen que estoy para jugar, obviamente voy a ir. Al final no tuve los minutos que hubiera querido, pero también es algo de lo que yo estaba consciente", declaró el jugador del Fulham en la Premier League.

Además, Jiménez rechazó las críticas y defendió su desempeño tanto en el ámbito de clubes como en la selección.

Según él, en Inglaterra valoran más lo que ha logrado, lo cual puede reflejar una mayor objetividad en el análisis de su rendimiento. A pesar de las críticas, Jiménez se mantiene resiliente y seguro de sí mismo, enfocándose en su trabajo y en demostrar su valía en el fútbol de élite.

“Yo siempre hago lo que me toca. Acá en Inglaterra valoran más lo que uno ha hecho. Creo que son dos cosas diferentes el club y la Selección, pero se percibe algo distinto y se agradece”, apuntó.

“No te estoy diciendo que todos me tienen que decir que soy el mejor jugador del mundo, pero sí hay que tener fundamentos en lo que estás criticando”.

