Raúl Jiménez: el '9' que juega de '10' en la Selección Mexicana, según Ricardo La Volpe

Después de la destacada actuación de Raúl Jiménez en la Semifinal de la Concacaf Nations League, el exdirector técnico de la Selección Mexicana, Ricardo Antonio La Volpe aseguró que el goleador del Tri demostró que tiene el oficio para ser más que sólo el '9' del equipo de Javier Aguirre.

En entrevista para RÉCORD, el 'Bigotón', experimentado estratega que vivió uno de los ciclos más destacados del combinado nacional en este siglo, destacó las múltiples funciones que realizada el goleador de la Selección Mexicana, quien se ha convertido en el referente del ataque verde.

“Por lo demostrado ante Canadá, por supuesto (que debe de ser el '9' titular). Veremos lo que pasa en otros enfrentamientos, otros parados que hagan los rivales, porque con Canadá, el gran trabajo de Santiago Giménez, quien hizo que los dos centrales se ocuparan de él y al votarse, al salir de esa zona de los centrales, Raúl destacó. Yo creo que sí, que demostró el otro día que tiene oficio sobre ese puesto", señaló.

Jiménez fue la figura en la Semifinal de la Nations League | IMAGO 7

Raúl, la figura ante Canadá

De igual manera, La Volpe destacó lo realizado en el juego ante Canadá, en el cual Raúl tuvo un desempeño espectacular y opinó que sorprendió a propios y extraños, por lo que lo ve como el máximo referente en el ataque del equipo mexicano.

“Todos hablamos de Raúl Jiménez, el desempeño que tuvo en el partido con Canadá. Creo que para muchos de nosotros nos sorprendió, porque no fue ese nueve de área, ese nueve punzante, sino lo que hoy en el mundo se utiliza, ese segundo nueve, el nueve atrasado, el nueve que genera, el nueve que se mueve para jugar con los volantes, el que trata de hacer un futbol ofensivo", mencionó.

"Gran desempeño de Raúl, lógicamente ya en su equipo, en el Fulham, lo viene haciendo, sin ninguna duda, no fue nada que él no supiera, sino que en su equipo está demostrando y haciendo una gran campaña allá en Inglaterra, jugando como un segundo nueve también", agregó.

Jiménez tuvo una gran actuación a lado de Giménez | IMAGO 7

'Jiménez sabe asociarse': Ricardo La Volpe

El estratega argentino puntualizó que Jiménez tiene la versatilidad que un nueve debe de tener en la Selección Mexicana, ya que puede jugar como segundo '9' o como centro delantero. Además destacó que sabe asociarse con elementos como Julián Quiñones, Santiago Giménez y Henry Martín.

"Raúl ya sabe lo que es ser un segundo nueve, sabe ser un nueve punzante, puede jugar mañana a futuro para Aguirre un Quiñones, Raúl Jiménez, y no juegue Santi, también trabajará y seguirá demostrando, Henry Martín también sabe trabajar, sabe tirarse a las bandas, sabe jugar.

"No tiene inconvenientes en la Selección Mexicana, no tiene inconvenientes quienes pueden ser los dos puntas, o quien puede ser un nueve, no jugar con dos nueve allá de Arabia, sino un nueve que salga a salir, a votar, como se dice comúnmente en el futbol, para general con los volantes", concluyó.

La Volpe destacó el desarrollo de Raúl | IMAGO 7