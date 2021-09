Raúl Jiménez no estará ante Jamaica. La Federación Mexicana de Futbol no logró destrabar el tema del delantero mexicano con el Wolverhampton, por lo que el '9' titular del Tri no podrá estar presente en el inicio del Octagonal eliminatorio de la Concacaf.

RÉCORD pudo saber que ahora, la FMF busca que Jiménez pueda acudir al llamado azteca ante Costa Rica y Panamá, segundo y tercer partido eliminatorio de México, respectivamente, y ambos se jugarán en calidad de visitante.

El eje de ataque estaría volando directamente a Centroamérica y no tocaría suelo nacional. Mientras tanto, Santiago 'Chaquito' Giménez se mantiene entrenando con el Tri Mayor para suplir ese hueco que Jiménez dejará vacante ante Jamaica.

La gente de pantalón largo de la FMF sigue luchando para que Raúl, quien estuvo ocho meses alejado de las canchas por un durísimo golpe en la cabeza en noviembre pasado, pueda estar en esta primera convocatoria de la Selección Mayor.

Los Wolves han sido tajantes y no quieres ceder a su goleador a México, pues nuestro país se encuentra en la lista roja del Gobierno Británico de países con mayor alerta ante la pandemia de Covid 19.