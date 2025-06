Raúl Jiménez revela a Hugo Sánchez como su referente dentro del futbol mexicano

Raúl Jiménez se encuentra listo para los enfrentamientos amistosos de la Selección Mexicana ante Turquía y Suiza previo al inicio de la Copa Oro 2025 y mientras eso pasa el delantero ha revelado su figura a seguir para triunfar.

El actual jugador del Fulham reveló quién es su máximo ídolo mexicano como futbolista: “Yo como delantero, Hugo Sánchez, que fue el máximo goleador en la historia de México, el mexicano en la historia de Europa, con muchísimos goles, siendo pentacampeón de goleo en el Real Madrid”, resaltó para ESPN.

Raúl Jiménez l CRÉDITO:IMAGO7

Jiménez resalta que pese a no verlo jugar en vivo es un aliciente para ser su referente: “No me dio tiempo verlo jugar tanto, pero lo que me tocó ver en videos, (me gustaban)los remates de bicicleta siempre es algo que a mí me ha gustado”.

“Y cuando puedo hacerlo es como un recurso extra. Era un jugador que definía muy bien al primer toque. Entonces sí es tomar lo mejor de cada uno”, mencionó el delantero mexicano.

Hugo Sánchez l CRÉDITO:IMAGO7

Admira talento brasileño

Raúl Jiménez destacó que además de Hugo Sánchez el jugador brasileño le gusta mucho: “De Brasil, el que a mí me tocó ver y de los que más me acuerdo son Ronaldinho. Y atrasito de ellos Neymar, pero yo en lo personal me quedo con Ronaldo”.

40 goles ‘oficiales’ con el Tri

Raúl Jiménez quiere incrementar su cuota goleadora y hasta el momento registra 40 goles con la Selección Mexicana a tan solo 12 de convertirse en el máximo anotador que es Javier ‘Chicharito’ Hernández con 52.

Selección Mexicana l CRÉDITO:IMAGO7

