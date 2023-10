Raúl Jiménez sobre su participación en Qatar 2022: "Estoy contento de haber estado ahí"

Qatar 2022 parece ser una mancha en la memoria del colectivo mexicano y ahora, en camino a la Copa América del 2024 y al posterior Mundial en 2026, algunos jugadores que siguen siendo convocados tras quedar eliminados en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo anterior siguen siendo cuestionados sobre la peor actuación de México en Mundiales.

Uno de ellos es Raúl Jiménez quien, en entrevista con Gibran Araige de TUDN, confesó que él siente que no tiene que rendir cuentas a nadie y que está satisfecho y contento con haber estado en una Copa del Mundo, aunque el resultado no haya sido el esperado.

"No, no hay deuda, el partido que más jugué fueron 25 minutos, pero cuando me tocaba entrar lo hice con la mejor disposición de ayudar al equipo, fue lo que me tocó hacer, no nos fue como todo mundo queríamos, pero al final no me arrepiento y estoy contento de haber estado ahí", comentó

Una de las polémicas en la era de Gerardo Martino se debe a que el entrenador argentino decidió llevar a Raúl Jiménez y a Rogelio Funes Mori en lugar de Santiago Giménez, a pesar de las criticas, el hoy delantero del Fulham aseguró que nunca se sintió presionado.

"No, nunca me sentí presionado, ni estuve desesperado, al final el gol iba a llegar, había estado marcando tal vez solamente de penal, pero igual valen. El penal que hice contra Australia y los dos goles ante Uzbekistán, al final suben al marcador. Estoy contento y lo he sabido sobrellevar", comentó.

Raúl Jiménez también se sinceró y aceptó que sueña con poder jugar el Mundial de 2026, recordando que esa Copa del Mundo se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

