Representante de Julián Quiñones dice que el jugador no ha decidido si jugar por México o Colombia

La elección de Julián Quiñones, delantero del América, sobre si jugar para México o Colombia sigue siendo una incógnita.

Fabio Marín, su representante, aclaró que Quiñones no se negó a ir a una convocatoria con Colombia para los juegos ante Irak y Alemania en junio pasado, sino que la Federación sólo lo 'bloqueó' y ya no formalizó el llamado.

“El tema de selección es sencillo, cuando hay una convocatoria y se aproxima una Fecha FIFA todas las selecciones tienen la posibilidad de congelar o apartar entre 35 y 40 jugadores. Julián estuvo bloqueado, pero la convocatoria llega cuatro o cinco días antes de la fecha oficial. A Julián lo congelaron y lo bloquearon, pero cuando llegó el momento clave no lo convocaron. La fecha del documento que está de moda es en mayo y ahora estamos en agosto y esa fecha del documento no concuerda”, dijo Marín a ESPN.

Además, Marín confirmó que Quiñones aún no ha recibido su carta de naturalización y no hay una fecha establecida para ello. Sin embargo, el agente no descarta que el jugador pueda ser convocado por cualquiera de las dos selecciones en el futuro.

Quiñones y América se alistan para el próximo enfrentamiento contra Atlas, mientras define su futuro en cuando a qué Selección representará.

En cuanto a su proceso de naturalización, Quiñones ya ha iniciado el trámite y ha cumplido con todos los requisitos.

Si Quiñones juega para la Selección de Colombia en los próximos partidos contra Venezuela o Chile en la siguiente Fecha FIFA, ya no será elegible para jugar con México.

