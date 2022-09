Ricardo La Volpe: 'México tiene los jugadores que el mundo está buscando'

Ricardo Antonio La Volpe, conocedor del futbol mexicano, defendió al balompié que tanto le dio los últimos años ante los suyos, en territorio argentino, y aseguró que la hay jugadores de calidad que acaparan los reflectores en el Viejo Continente.

“México tiene los jugadores que el mundo está buscando. Tecatito Corona, Lozano, jugadores que desequilibran. A Corona lo va a esperar, se puede recuperar. Igual tiene a Antuna y después a Vega. En México hay equipos que todavía usan a los jugadores por afuera. Ojo, ¡eh!”, indicó el Bigotón en charla para un programa de la barra de ESPN Argentina.

“Encontró a un muchacho, muy buen jugador de Pachuca, Chávez. Lo que pasa es que Guardado, la edad, Herrera se fue a Estados Unidos, entonces, lo que le falta ahora a Martino son los pistones, los 2 que van y vienen, que generar, que te llegan”, apuntó La Volpe.

Respecto al Tata Martino y su tiempo de trabajo, aseguró que el que su compatriota está teniendo para labrar a su combinado no es el suficiente como el que él llegó a tener en su ciclo que terminó en 2006.

“Martino no tiene el tiempo para trabajar otros sistemas. Yo hacía microciclos, lunes, martes y miércoles trabajaban conmigo, jueves y viernes se iban a sus clubes, con los jugadores del país. Hoy no existe eso, no se hace”, dijo Ricardo Antonio.

