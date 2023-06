Roberto Alvarado tras reemplazar a Vega en el Tri: 'No me lo esperaba, pero toca aprovechar'

Roberto Alvarado regresó a la convocatoria de la Selección Mexicana de cara a la Copa Oro. El delantero de Chivas se reintegró al Tri tras la baja por lesión de su compañero de equipo Alexis Vega.

Tras ser llamado de vuelta al Tri, el extremo mostró su agradecimiento, especialmente por ser considerado tanto por Diego Cocca, como por Jimmy Lozano.

“Contento de estar otra vez, de regreso. Una lesión de un compañero no quieres que pase, pero al final Alexis ya trae su molestia. Contento porque Diego Cocca me tomó en cuenta y después ahora que llega Jimmy pues también me toma en cuenta. Al final sé que por algo me llamaron, por algo estoy aquí y es una situación que no me esperaba que pasara”, comentó el delantero para TUDN.

De la misma forma, habló sobre su nuevo entrenador, Jimmy Lozano, quien llega para reemplazar a Cocca. Alvarado fue parte de la Selección que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio bajo el mando de Lozano.

“Toca darle con todo, aprovechar la oportunidad. Ya me había tocado (Lozano como DT), primero en el preolímpico y después en los Olímpicos. La mayoría de los que estuvimos con él, lo conocemos bien y estoy contento por eso. Él me tomó en cuenta y voy a tratar de aprovechar la oportunidad”, finalizó el jugador mexicano.

