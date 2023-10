Roberto Hernández recuerda como Tomás Boy 'utilizó' a 'Jimmy' como DT dentro de la cancha

Como persona y como futbolista, Jaime Lozano tiene el talento para ganarse el respeto y cariño de la gente que se encontró en su camino, y uno de ellos fue Tomás Boy (qepd), quien fue su técnico en Monarcas Morelia (2010-2012) y pese al carácter fuerte del ‘Jefe’, el ahora técnico nacional se lo echó a la bolsa y así lo narró Roberto Hernández, quien por años fuera la mano derecha del entonces timonel.

“Sí lo logró. Para ganarse a Tomás se necesitaba lo que tenía ‘Jimmy’, que era un tipo bien entregado, que hacía caso al cien por ciento lo que Tomás decía e intentaba llevarlo a cabo en el campo, se necesitaba ser muy claro con Tomás y trabajar, ser muy bueno tácticamente porque Tomás se enamoraba en el buen sentido de los jugadores y Jaime lo era, tenía una zurda educadísima, era garantía. Alguna vez todo el cuerpo técnico comentamos: este es de los que puede ser técnico porque se le ve, cómo leía el juego, cómo entendía las instrucciones rápidamente, con una explicación le quedaba claro y lo hacía en el campo.

“Se ve el liderazgo deportivo que tienen los jugadores dentro de la cancha, él muy dispuesto para colaborar, no sé qué hagan en Pumas, que esa es una característica de los jugadores salidos de Pumas porque conocí a muchos que pasaron por ahí y tienen esa misma forma y fondo”, dijo a RÉCORD el actual técnico de Cimarrones de la Liga de Expansión, quien apuntó que:

“Siempre bien profesional, de los que llegaba muy temprano al entrenamiento y se iba mucho después del entrenamiento, muy estructurado. Ya se le veía desde entonces las ganas y la posibilidad de ser técnico porque dentro de la cancha ayudaba diciéndole a sus compañeros qué y cómo hacer, cuando Tomás descubre también esa parte lo utilizó en el buen sentido, como un técnico dentro de la cancha para plasmar las ideas”.

Finalmente, Roberto Hernández contó una anécdota de la que fue testigo, entre Jaime Lozano y Tomás Boy:

“Jaime no tuvo la fortuna de llegar y jugar. Siempre fue un tipo bien inquieto, inquieto en el buen sentido, siempre trabajó como si jugara, siempre hacía cosas de más en el entrenamiento, era de los que siempre se quedaba para trabajar algo extra, tenía una técnica individual depuradísima, practicaba penales, que era un crack para cobrar penales.

“Me acuerdo bien que una vez se acercó a Tomás para preguntarle ‘Tomás por qué no juego, yo quiero jugar, quiero estar en la cancha’, y me acuerdo porque tuve la fortuna de estar ahí al ladito cuando le preguntó. Tomás que en paz descase, no acostumbraba a dar explicaciones al jugador, Tomás decía: ‘por qué cuando juegas no vienes a preguntar’, pero esa vez Jaime necesitaba la respuesta porque siempre fue un tipo derecho, bien leal, honesto, no fue enojado, simplemente se acercó para preguntarle que le faltaba para estar en el 11 inicial y Tomás le dijo ‘necesito tenencia de pelota, necesito mucho movimiento, ritmo, vértigo’. Jaime ya estaba en las últimas etapas de su carrera, pero se adaptó muy bien, terminó jugando e hizo goles importantes para que el equipo pudiera ir bien”.

