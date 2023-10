Los problemas extra-cancha que está viviendo Alexis Vega ya tuvieron consecuencias en la Selección Mexicana, el atacante de Chivas ya no fue considerado por Jaime Lozano a pesar de que era uno de los jugadores de su confianza recordando que fue parte de la plantilla que ganó la medalla olímpica en Tokio 2020.

Sin embargo, el propio Jimmy confirmó que existen consecuencias y aunque evitó profundizar en el tema aclaró que está enterado de la situación que vive el atacante rojiblanco a quien le extiende su apoyo públicamente.

“De Alexis nada, es alguien que conozco, le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona y por supuesto un gran jugador, me ha tocado disfrutar y aprovechar de lo que él hace dentro del campo.

“De mi parte apoyarlo en lo que yo pueda apoyarlo, sé que las acciones llevan consecuencias y se tienen que tomar decisiones, pero no me quiero meter mucho más de eso, por algo, por la información que puedo obtener de fuera y a través de ustedes sé que algo no estaba bien ahí”, comentó el entrenador nacional.

Vega fue separado de la plantilla de Guadalajara por un tema extra-cancha ocurrido durante la concentración del partido contra Toluca el pasado primero de octubre en el fin de semana en que se desarrolló la Jornada 10 de la Liga MX.

