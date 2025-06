Rodrigo Huescas no fue convocado con Selección Mexicana debido a problemas legales en Dinamarca

La mala conducta en Dinamarca le sigue pasando factura a Rodrigo Huescas, quién no fue convocado con la Selección Mexicana para los duelos amistosos ante Suiza y Turquía por el tema legal que atraviesa en Copenhague y que también lo dejará fuera de la Copa Oro 2025, así lo confirmó Ivar Sisniega.

Huescas se pierde la Copa Oro | IMAGO7

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol confirmó en conferencia de prensa que la sentencia a prisión que tiene Rodrigo Huescas en Dinamarca fue la razón por la que no está siendo tomado en cuenta este verano con el Tri. También confirmó que Javier Aguirre habló personalmente con Huescas y explicó las razones, pues no lo puede convocar debido a que se desconoce si pueda salir del país en estos momentos.

“Javier Aguirre habló con él, le comentó que no lo iba a convocar en esta ocasión porque no sabemos si va a tener que quedarse en Dinamarca, no sabemos si ya cumplió esa sentencia. Javier es bastante meticuloso en el sentido que le importa mucho el comportamiento dentro y fuera de la cancha”, declaró Sisniega.

Huescas pisará la cárcel en Dinamarca | IMAGO7

Huescas volverá al Tri cuando resuelva problemas legales

Ivar Sisniega también reveló que Rodrigo Huescas no se encuentra vetado de la Selección Mexicana y esta decisión de hacerlo a un lado de las convocatorias, obedece solamente al tema legal, por lo que en un futuro el campeón de Liga y Copa en Dinamarca volverá a ser tomando en cuenta para próximos partidos del Tri.

“Sí le explicó Javier, también que no significa que no sea convocado en el futuro. No es alguien que tengamos descartado de ninguna manera, va a depender de su evolución futbolística, siga mejorando", concluyó el presidente ejecutivo de la FMF.

El lateral mexicano podrá volver al Tri en un futuro | IMAGO7

