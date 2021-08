Rogelio Funes Mori: 'Me encantaría jugar con Chicharito Hernández'

Después de debutar como integrante de la Selección Mexicana Rogelio Funes Mori agradeció el apoyo de Javier 'Chicharito' Hernández por su llamado tras naturalizarse mexicano y expresó su deseo de algún día compartir cancha con el máximo goleador del Tricolor.

"Primero que todo él (Javier Hernández) me mandó sus mensajes de apoyo por mi convocatoria, estamos hablando del máximo goleador de la Selección Mexicana, es un histórico de este país porque se lo ha ganado a base de goles, a base de mucho sacrificio, de muchas cosas.

"Obviamente a nivel deportivo me encantaría jugar con él porque es el máximo goleador de la Selección Mexicana y aprender de él, de estar con él, entonces que me haya mandado sus mensajes de apoyo es un orgullo porque es un referente de la Selección Mexicana, el que más goles ha hecho y es un ícono de la selección azteca", reveló Funes Mori en entrevista con ESPN.

Además, el ahora histórico delantero de Rayados, lamentó no conseguir la Copa Oro, pero espera tener su revancha pronto en la eliminatoria mundialista.

"Me tocó vivir esta primera experiencia, fui con la idea de disfrutar mucho, mis compañeros me trataron muy bien, el cuerpo técnico me trató muy bien y creo que hicimos una gran Copa, lastimosamente no pudimos ganarla, así es el futbol, a veces ganas, a veces pierdes, pero siempre hay una nueva oportunidad para poder seguir mejorando", detalló Rogelio Funes Mori.

