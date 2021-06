Rogelio Funes Mori: 'Yo creo que en otra vida fui mexicano'

Rogelio Funes Mori vivió este martes su primer entrenamiento con la Selección Mexicana luego de ser convocado para los amistosos ante Panamá y Nigeria.

En entrevista con Rayados, el delantero sudamericano expresó lo orgulloso que se siente por portar los colores aztecas

“Estoy muy orgulloso, muy contento, es un orgullo para mí poder representar este país, ser un mexicano más y estamos muy contentos acá desde hace mucho tiempo y estoy muy feliz.

| “Es un orgullo para mí el poder representar a este País y ser un Mexicano más… estoy muy feliz”, @rogelio7funes #EnLaVidayEnLaCancha pic.twitter.com/gO86ZebrJb — Rayados (@Rayados) June 23, 2021

“Yo creo que en otra vida fui mexicano. Viví mucho tiempo en Estados Unidos y siento que la gente que se pasa para el otro lado para vivir mejor, y esas cosas, a mí México me lo ha dado", mencionó.

Sobre su convocatoria con el Tri, el goleador afirmó que está preparado para el desafío y espera poder defender de la mejor manera a nuestro país.

“Muy emocionado y muy orgulloso por estar en la lista de los mejores jugadores mexicanos, estoy muy contento y quiero seguir haciendo las cosas para poder defender a este país de la mejor manera.

“Es un desafío muy importante para mí y siento que estoy preparado. Todo lo he hecho con respeto, con responsabilidad y seguramente esta convocatoria no va a ser la excepción", expresó.

De igual forma, Funes Mori reveló que estuvo al borde del llanto tras recibir la natularización: “La verdad es que está muy contenta (su familia), en el momento que me entregaron el papel, me sentí un mexicano más y casi lloro porque es el país que me ha dado todo".

