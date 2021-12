Sambueza: 'Me voy a esforzar para estar en la Selección Mexicana'

Rubens Sambueza declaró que tiene intenciones de mantenerse en buen nivel futbolístico para poder ser considerado para la Selección Mexicana.

El nuevo refuerzo del Atlético de San Luis ha sido de los jugadores más regulares de la Liga MX en los últimos años, y a pesar de sus 37 años, la ilusión de llegar al combinado tricolor estará intacta hasta 'colgar los botines'.

"Hasta el día que me toque colgar los botines voy a seguir soñando, esforzándome para conseguir lo que uno quiere. Me voy a esforzar para estar en la Selección Mexicana y porque creo que esforzándome puedo tener una chance", mencionó en ESPN.

Por otra parte, Sambueza aseguró que hasta el momento no tiene contemplado su retiro del futbol profesional.

"Por ahora no lo pienso, nunca se sabe. Depende de muchos factores. Hoy trato de disfrutar, a los compañeros con quienes entreno día a día. Sinceramente no me gustaría que se llegue, y si es así, que sea de la mejor forma", añadió.

El jugador naturalizado mexicano mencionó que 'Si los jóvenes no me meten presión a mí, yo voy a jugar hasta que me canse".

"Yo a veces me río porque en broma les decía a los más chicos de los equipos en los que me ha tocado estar: ‘Si ustedes no me meten presión a mí, yo voy a jugar hasta que me canse y tenga ganas de retirarme. Sino me meten presión, este viejo va a seguir jugando", señaló.

