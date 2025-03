Santiago Baños revela por qué Alejandro Zendejas eligió a Estados Unidos sobre el Tri

A pesar de haber jugado con las categorías inferiores y disputar dos amistosos con la Selección Mexicana, Alejandro Zendejas decidió ‘abandonar’ al Tricolor para representar a Estados Unidos. Ahora, Santiago Baños reveló el por qué el futbolista no quiso seguir con México.

El director deportivo de América explicó que Zendejas no sabía si tendría continuidad con el Tricolor por lo que decidió no renunciar a Estados Unidos jugando partidos oficiales con el Tri. De acuerdo con Baños, al no tener más convocatorias, Zendejas se decantó por la selección estadounidense.

No quiso seguir con México | MEXSPORT

"Sí preguntó y dijo: 'Oye, si me voy a comprometer con México, solo díganme si voy a estar'. O sea, tampoco iba a volverse mexicano y renunciar a Estados Unidos sin saber si lo convocan o no. Es fácil para México hacerlo firmar y luego ver si lo convocan, pero el chavo fue vivo y dijo: 'No voy a renunciar a Estados Unidos sin saber si me van a convocar o no'. Además, tenía el tema de que no lo habían convocado", explicó Baños en una entrevista con Ricardo La Volpe.

Reveló las razones de Zendejas | MEXSPORT

El directivo azulcrema también destacó que la decisión de Zendejas fue influenciada por su pasado en selecciones juveniles de Estados Unidos, donde compartió proceso con jugadores como Christian Pulisic.

"El chavo tuvo sus dudas muy válidas. Todo el proceso de selecciones lo hizo con Estados Unidos, es compañero de Pulisic y toda esa generación desde la Sub-14, hizo el proceso, son sus amigos. Al final del día, prefirió irse con los que hizo ese proceso, muy válido también", finalizó.

Se decantó por Estados Unidos | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Mexicana Femenil asciende en el ranking de la FIFA