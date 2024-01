Santiago Giménez considera que ha quedado a deber en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene la mira en la Copa América que se llevará a cabo en Estados Unidos este 2024. Para Santiago Giménez, este será un reto importante en donde buscará dejar atrás sus malos momentos y demostrar que debe ser parte de la convocatoria.

El mexicano ha tenido una gran temporada con el Feyenoord siendo el líder de goleo, no sólo en su equipo, sino que en toda la Liga holandesa. Ahora buscará repetir esto vistiendo la playera de la Selección Mexicana, donde considera que ha quedado a deber.

“Creo que es un gran año para la Selección Mexicana. Siento que ha dejado a deber un poco y quiero darle vuelta a esa falta de mostrarme, porque al final siento que me han dado oportunidad y no lo hecho como con el Feyenoord”, reveló el delantero azteca en entrevista para MVS Deportes.

Con respecto al rol que puede tener con la selección el delantero confesó que independientemente de si sea titular o no, él apoyará al equipo ya sus compañeros pues lo más importante para él es sacar las victorias.

“Yo puedo decirte que voy a dejar todo por este equipo, por este país, y juegue o no juegue siempre vas a encontrar un gran líder y un gran compañero, porque yo lo que quiero es que México gane y sentirme orgulloso del equipo al que represento”, reveló sobre su papel en el Tricolor.

Finalmente, con respecto a la falta de futbolistas mexicanos en el continente europeo, Giménez aseguró que no sabe la razón por la cual no logran emigrar, pero sabe que la calidad está ahí y los futbolistas que si lograr llegar al Viejo Continente siempre representan bien al país.

“El futbolista mexicano tiene mucha calidad y te das cuenta cuando los jugadores que vienen a Europa, casi siempre sobresalen y eso es algo que se debe aplaudir, que tienen hambre de triunfar. A mi me encantaría ver a muchos mexicanos, pero lamentablemente a veces es complicado salir y el por qué no sé, no tengo la respuesta”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NUEVO HOGAR! SELECCIÓN MEXICANA TIENE ESTADIO PARA EL 2024 TRAS EL CIERRE DEL AZTECA