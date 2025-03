Santiago Giménez recuerda con cariño al Tata Martino pese haber sido excluido del Mundial 2022

No le guarda rencor. A pesar de no haber sido contemplado para el Mundial del 2022, Santiago Giménez descartó resentimiento en contra de Gerardo ‘Tata’ Martino, el exentrenador de la Selección Mexicana.

A pesar de vivir un buen momento tras haber llegado en el mercado de verano del 2022 al Feyenoord, Martino decidió no convocar al delantero para la Copa del Mundo en Qatar, llevando en su lugar a Raúl Jiménez quien vivía el peor momento de su carrera.

A pesar de esta decisión que le terminó costando su primer mundial Santiago Giménez negó tener resentimiento en contra de Martino. Incluso el ahora delantero del Milan aseguró estar agradecido con el DT por haber sido él quien lo llevó al Tricolor.

“Le tengo un total agradecimiento, una total admiración. Él fue el primero que me llevó a la Selección Mexicana. Teniendo 18 años o 19 en Cruz Azul, sin ser titular indiscutible, confió en mí, me llevó, me moldeó”, comentó para ESPN.

Entiende la decisión de Martino

A pesar de que la decisión de no llevar a Giménez al Mundial fue muy cuestionada en los medios y aficionados mexicanos, el delantero aseguró entender las razones del argentino y aún respeta la decisión final.

“La decisión que tomó… son decisiones que los técnicos tienen que tomar. Hubo una frase que dijo Javier Aguirre en conferencia de prensa el otro día: que ningún técnico se va a querer dar un tiro en el pie. El ‘Tata’ pensó que era la mejor opción en ese entonces y hay que respetar las decisiones”, finalizó.

