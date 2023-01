Selección Mexicana: Chicharito quiere jugar su último Mundial en 2026

Javier 'Chicharito' Hernández, delantero del LA Galaxy de la MLS, confesó que uno de sus deseos más importantes como futbolista es poder jugar un último Mundial con México.

Chicharito no fue tomado en cuenta en ningún momento por el entrenador Gerardo Martino durante lo que fue todo el proceso con miras a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Durante una entrevista con el sitio digital 90 min, Chicharito expresó su deseo sobre regresar al Tricolor, si el futbol y la condición le permiten pelear por un puesto mundialista.

"Sí (quiero regresar al Tricolor), pero habrá qué ver cómo llego físicamente que es lo más importante, pero creo que con el cuidado, con inversión de tiempo en el trabajo, todo lo que estoy haciendo a mi cuerpo, mi mente, mis emociones, claro, por qué no", comentó Javier Hernández.

Incluso, agregó que la edad no tiene porqué ser un problema. "Hay muchos ejemplos, no nada más en el futbol, de jugadores que rinden a los 40 años, 38, 39 que son extraordinarios, entonces sí, por qué no, obviamente sí. Dependerá de muchos factores, pero mi respuesta es sí".

