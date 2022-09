Selección Mexicana: Chucky Lozano pensó en renunciar al Tri por las lesiones

Hirving Lozano se convirtió en el referente del ataque de la Selección Mexicana ante la falta de gol de los delanteros nacionales, situación por la cual los defensores rivales se han encargado de cometerles faltas para evitar que genere peligro.

Sin embargo, dichas entradas al jugador del Napoli le han provocado distintas lesiones de gravedad, por lo que ha considerado dejar de vestir la playera del Tri durante un tiempo para evitar salir lastimado, aunque fue su familia quien le quitó esa idea de la cabeza, según reveló en una conferencia de prensa.

"Sí yo creo que sí pasó por mi mente el no regresar a Selección Mexicana, la lesión del ojo fue la más complicada, pasó de todo y platicando con la familia ellos me convencieron a volver y mi deseo de estar.

"La verdad que es muy complicado, yo pasé un año complicado en lesiones y cosas de esas, la pasé difícil, no estaba en mi mejor momento, lesión tras lesión y no podía llegar en mi mejor nivel, me apoyo mucho en mi familia y es quien me ha sacado adelante", comentó Lozano.

Asimismo, Chucky reconoció que cada Mundial hay pesimismo por parte de la afición mexicana, por lo que actualmente están acostumbrados a remar contracorriente, aunque es consciente de que deben dar un esfuerzo extra durante el torneo para lograr cosas importantes.

"Siempre hay ese pesimismo a la Selección Mexicana, lo han vivido los referentes, siempre lo hemos hecho, el remar contra eso, hay que aceptarlo, lo hemos demostrado, tenemos que dar un plus, pero creo que vamos por buen camino"

Lozano finalizó mencionando que sea quien sea, el estratega del Tri siempre será criticado, razón por la cual sus procesos se vuelven complicados.

"Siempre ha sido así, yo viví el proceso con Juan Carlos Osorio en 2018 fue lo mismo, actualmente es igual, el entrenador que viene, entrenador que sabe cómo es todo, no es algo nuevo, no sé porqué será, pero siempre son complicado los procesos para los entrenadores de Selección Mexicana", sentenció.

