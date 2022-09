Héctor Herrera sobre la afición: "En un Mundial cambia y quiere lo mejor para México"

A pesar del pesimismo que existe en torno a la actuación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Héctor Herrera no se lo toma personal y confía en que el país entero se entregará al tricolor cuando arranque la justa mundialista.



“Yo nunca lo voy a decir así como callar bocas, uno trabaja para sí mismo, para la gente que está con nosotros como la familia y los miles de aficionados que siempre están y los que no estén, van a estar porque en el Mundial cambia y la gente quiere lo mejor para México, igual que nosotros lo queremos”, dijo Herrera.

Por otra parte, aunque reconoció que su estado físico no es el óptimo a falta de 60 días para Qatar 2022, el centrocampista aseguró qué hay tiempo de sobra para alcanzar la plenitud física en la MLS.

“Estoy tranquilo, la lesión no es nada grave, más bien no he querido arriesgar, así que en el estado físico estoy bien. Cuando estaba jugando me sentía bien, estaba fuerte, es verdad que en mi equipo no hemos tenido la mejor campaña, pero el objetivo era tener ritmo, obviamente no contaba con la lesión que no me deja estar en mi mejor ritmo, pero en lo personal estoy bien, falta mucho para poder entrenar y trabajar fuerte y llegar de la mejor manera”, agregó.

