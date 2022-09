Selección Mexicana: Guardado aseguró que Osorio fue más criticado que Martino

Andrés Guardado vivirá su quinta Copa del Mundo, por lo que su alta experiencia en procesos mundialistas le permite opinar sobre los diferentes entrenadores que han pasado por la Selección Mexicana.

Tal es el caso con la era Gerardo Martino, la cual asegura no ha sido tan criticada como la de Juan Carlos Osorio, en donde le decían "de todo".

“No me atrevería decir que es el peor, a lo mejor somos de memoria corta, pero con Osorio le gritaban que se fuera y le decían de todo. A lo mejor no se quieren acordar, pero vivimos algo similar con él. Ahora se magnífica con las redes sociales, porque ahora una persona puede sacar algo y suena más el pesimismo, retumba más que toda la gente, no es nuevo dentro de Selección”, mencionó en el día de medios con el Tri.

Pese a todo, el 'Principito' no cree que todas las críticas sean negativas, pues también le han tocado constructivas, por lo que buscan mejorar dentro del campo.

“Hay críticas constructivas, no todas son negativas, agarrar esa razón, para que esa cosa que critican poderla cambiar, hay que ser autocríticos, como dicen, cuando el río suena algo trae, hay que tomarlo, con esa misma madurez escuchar y tomar lo que se dice porque no es nada bueno para nosotros que todo el tiempo o no se confíe en nosotros. Lo única manera de cambiarlo es conseguir buenos resultados. Por más que pidamos ser positivos, es difícil si en la cancha no se muestra otra cosa”, añadió.

