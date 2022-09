Memo Ochoa aceptó que desea ir al Mundial del 2026 con México

Guillermo Ochoa, arquero de la Selección Mexicana, confesó que tiene el enorme deseo de ser el portero que dispute la Copa del Mundo 2026 en México.

"Sí me pasa por la cabeza, sería algo extraordinario, único. Ya se ha demostrado, he demostrado que puedo competir y estar al nivel y que los porteros podemos llegar a una edad longeva con buena capacidad. Hay que esperar la lista final", explicó a TUDN.

Guillermo Ochoa sabe que la Selección Mexicana no es una de las grandes favoritas en Qatar 2022, sin embargo, el histórico guardameta mencionó desde una postura realista que el tricolor debe aspirar con ser la sorpresa de la Copa del Mundo.

“El rol que debemos asumir es el mismo que en todos los mundiales, sin creernos más de lo que somos, somos una selección que nos ha tocado grupos fáciles pero hemos sido capaces de superarlos. México tiene que ser la sorpresa, no es favorito para pasar de grupo ni para ganar el Mundial, entonces debemos partir de eso, ser el caballo negro y debemos tener esa claridad de que hemos llegado a donde hemos llegado y para dar el siguiente paso hay que jugar el partido perfecto en el momento indicado”, indicio.

En esa misma línea, el experimentado futbolista dejó en claro que la Selección Mexicana quiere hacer historia para darle una alegría al pueblo mexicano.

“Queremos darle esa alegría a la gente y que salgan a las calles y que vayan al Ángel a festejar . El grupo esta seguro de lo que va a hacer, está convencido del trabajo, con autocrítica de la cosas buenas y malas, pero lo demás son cosas que uno como jugador no puede controlar y yo me quedo con el mensaje de la gente, de lo que veo en la afición, cuando me piden una foto, la gente está ilusionada del mundial, me demuestra su cariño “, añadió.

