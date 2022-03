Selección Mexicana: Cuerpo técnico monitorea más de 500 partidos por semestre

Este jueves fue revelada la lista de jugadores con los que Gerardo Martino buscará amarrar el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022, misma que está apoyada en las convocatorias a lo largo del proceso que comenzó en 2019 y una extensa visoria en las últimas semanas en el plano de la Liga MX.

Gerardo Martino y su cuerpo técnico, el cuál componen Jorge Theiler, Sergio Giovagnoli, Rodolfo Paladini, Gustavo Piñero, Damian Silvero, Jose Manuel Alfaro y Norberto Scoponi monitorearon a fondo las últimas jornadas del campeonato local, con lo que llegaron a la conclusión de integrar a jugadores como Santiago Giménez, Israel Reyes, Erick Aguirre, Jesús Angulo y Rodolfo Pizarro.

Además del cuerpo técnico de Selección Mayor, los representativos Sub 20, Sub 18, Sub 16, Sub 14, Femenil Mayor y Femenil Sub 17 también han estado cargados de acción, por lo que en conjunto han visoreado cerca de 50 partidos de forma presencial por jornada.

A lo largo de semestre, los cuerpos técnicos de las distintas Selecciones Nacionales han analizado cerca de 500 partidos, desde la categoría Sub 14, Sub 16, Sub 18, Liga Femenil Sub 17, Liga Femenil y por supuesto, el Clausura 2022 de la Liga MX.

Cabe destacar que en cuanto a los elementos mexicanos que militan en otras partes del mundo, principalmente Europa, el cuerpo técnico de cada categoría ha seguido de manera remota el desempeño de sus seleccionados y seleccionadas.

En caso de conseguir el boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo Martino y su cuerpo técnico se mantendrán en la misma dinámica para armar la lista final , apoyados en los encuentros del próximo torneo y los encuentros amistosos que acumulará la Selección Mexicana.

