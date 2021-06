Selección Mexicana: DT del LA Galaxy aseguró que Chicharito merece estar en el Tri

El técnico del LA Galaxy, Greg Vaney, expresó que Javier 'Chicharito' Hernández merece ser llamado por la Selección Mexicana por el buen nivel que atraviesa el delantero mexicano.

"Creo que definitivamente se merece estar en la discusión de la selección, pero yo no hablo directamente con Gerardo Martino o con la Federación Mexicana de Futbol y no sé si lo han llamado o no, pero está en forma, su nivel de fitness es muy alto", opinó Vanney en conferencia de prensa.

Vaney también mencionó que Chicharito se ha mantenido en buena forma física y que su experiencia puede ayudar a la Selección Mexicana.

"Tiene mucha experiencia con ellos y creo que definitivamente merece estar en la discusión, pero a mí no me compete. Pero seguro que puede ayudar al equipo, no es mi lugar, pero ha trabajado muy bien y trata de mantener su forma", agregó el estratega del LA Galaxy.