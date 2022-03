Selección Mexicana: El Salvador viajará a México con tres convocados de último momento

La Selección de El Salvador sufrió ajustes en su plantilla, pero de manera benéfica, pues el técnico Hugo Pérez, convocó de último momento al mediocampista ofensivo del Vitesse de Holanda, Enrico Dueñas Hernández, y también al defensa central del equipo Luis Ángel Firpo (del futbol salvadoreño), Eduardo Vigil para formar parte de la delegación de la selección mayor que este martes por la mañana viaja hacia la Ciudad de México.

Enrico Dueñas no pudo jugar ante Jamaica y Costa Rica debido a que dio positivo a COVID-19, justo antes de viajar de los Países Bajos con rumbo a El Salvador; sin embargo, en las últimas horas, el médico de la selección salvadoreña, Heriberto Guerrero, aseguró que el jugador está recuperado: “Enrico ha llegado en perfectas condiciones, no ha mostrado secuela alguna de la enfermedad porque no las tuvo ya que se mostró asintomático”, dijo.

Mientras Vigil fue llamado del futbol local, luego de que en el reciente partido ante Costa Rica, el zaguero central Roberto Carlos Domínguez se lesionara la pierna derecha a tan sólo nueve minutos de juego.

“Por el momento estamos a la espera de los resultados de la resonancia y conocer en realidad la magnitud de su lesión para iniciar su tratamiento”, explicó el médico de la Selección Nacional de El Salvador.

Previo a su viaje a la Ciudad de México, donde enfrentarán al Tricolor en el Estadio Azteca, el cuadro salvadoreño, los jugadores hicieron trabajo de gimnasio y posteriormente el cuerpo técnico les dio tiempo para permanecer en la playa y distraerse.

