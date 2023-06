Selección Mexicana: Gerardo Arteaga reveló 'desprecio' del Tata Martino en Qatar 2022

Gerardo Martino pasará a la historia de la Selección Mexicana luego del fracaso que ocurrió en Qatar 2022, además de eso el entrenador argentino también será recordado por los múltiples 'desprecios' que tuvo con algunos jugadores durante su proceso rumbo a dicho Mundial.

Este lunes Gerardo Arteaga, lateral mexicano que milita en el futbol belga, contó para TUDN lo que ocurrió con Martino durante la primera Copa del Mundo que se celebró en Medio Oriente, donde no tuvo minutos con el Tricolor.

"La Copa del Mundo es un sueño para todos los futbolistas, al igual que para mí, pero no participé ni un solo minuto; la verdad sentí como que si no hubiera estado en la Copa del Mundo… A lo largo de mi carrera, todos los entrenadores con los que he estado, normalmente cuando no juegas te dicen por qué… Nada, él no me dijo nada, yo tampoco hablé con él nada, al final de la Copa regresé a Bélgica y no lo volví a ver más", comentó

Gerardo Martino se despidió del Tricolor tras la Copa del Mundo, Diego Cocca ocupó su lugar, por su parte Gerardo Arteaga es parte del nuevo proceso rumbo al Mundial del 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: CARLOS ACEVEDO ES BAJA DE NATIONS LEAGUE Y COPA ORO POR LESIÓN