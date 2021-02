Selección Mexicana: Guardado sueña con asistir a su quinto Mundial con el Tri

Andrés Guardado explicó en una entrevista a los medios del club, que sueña con asistir a su quinto Mundial. Sin embargo, el mexicano es consciente de que ahora debe ir con paciencia, paso a paso.

“Voy con pausa y precaución, mido más mis palabras. No es mi objetivo, me encantaría estar en mi quinto Mundial pero cuando llegas a este momento de tu carrera, debes ir con paciencia, partido a partido y semana a semana. El futbol siempre te sorprende y voy con mucha precaución. Ojalá el futbol y la vida me puedan regalar mi quinto Mundial", explicó el Principito.

El internacional mexicano afirmó que aún tiene asuntos importantes con su Selección. “Las lesiones musculares han sido un déficit dentro de mi carrera. Me estoy cuidando muchísimo para alargar el buen nivel hasta el Mundial. Yo todavía siento que tengo temas pendientes con mi selección, he ido a cuatro Mundiales y nos hemos quedado en las mismas instancias y me encantaría una oportunidad más para ver si somos capaces de romper esa barrera y conseguir ese objetivo. Me gustaría ser parte de ello”, dijo el de Guadalajara, Jalisco.

El Principito habló también sobre el buen momento que vive su compañero mexicano, Diego Laínez, con el Betis.

“Unos se adaptan en un mes, otros en años. Su gran éxito a día de hoy, después de todo lo que ha vivido, es su paciencia. Es un jugador con muchísimo carácter, por eso debutó a los 16 años. Ha llevado mucha responsabilidad desde muy joven, la ha sabido manejar en todo momento y ese es su gran secreto.

"Sé lo difícil que ha sido su adaptación, la cantidad de críticas que ha recibido, no sólo aquí sino en mi país. No tengo duda que va a regresar a ser el que fue antes del coronavirus porque él ha entendido lo que tiene que hacer para triunfar aquí”, agregó.

El portero del América, Guillermo Ochoa, uno de los compañeros más cercanos de Guardado y con quien debutó al mismo tiempo en la Selección Mexicana, aprovechó para felicitar al bético en un video que el club recopiló con la ayuda de Diego Lainez. Ochoa recordó aquel día en el que se encontraban concentrados en la Copa América de Venezuela y llegó la oferta europea.

“Muchas felicidades por tus 100 partidos. Siempre has sido alguien profesional, constante, dedicado y apasionado. Por los equipos que has pasado has dejado huella y la gente del Betis se ha dado cuenta. Me da mucho gusto que las cosas hayan salido bien. Estuve ahí desde ese primer día y en tu cabeza nunca imaginaste lo que ibas a lograr. Lo que has hecho ha sido fantástico y eres un gran ejemplo para muchos jóvenes mexicanos”, dijo el guardameta emocionado.

Andrés aprovechó para contar aquella anécdota de cuando recibió la oferta del Deportivo La Coruña: “Somos compañeros de habitación y a él le toco toda la negociación del Atlas al Deportivo La Coruña. Eran las 3:00 am y tenía que mandar un fax firmado. No teníamos fax y fuimos al lobby del hotel a pedir que nos ayudaran. Nos escondíamos de la prensa porque no podía saberlo nadie. No me cruzaba por la cabeza todo lo que sucedió después. Memo es mi hermano, mi compadre, soy padrino de su boda. Los dos tenemos claro que queremos llegar al quinto Mundial y nos echamos porras juntos”, finalizó el centrocampista mexicano.

