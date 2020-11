Selección Mexicana: Jaime Lozano confía en disputar el Preolímpico en México

La pandemia de Coronavirus cambió muchas cosas en el deporte y provocó algo insólito, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos; y es que Tokio 2020 se disputará en 2021. Esto también provocó que algunos clasificatorios a la justa veraniega se cancelarán y otros cambiaran de fecha como el caso del futbol en Concacaf, que tuvo que posponer el torneo Preolímpico que se llevaría a cabo en Guadalajara, Jalisco del 20 de marzo al 1 de abril de este año y ahora se realizará del 13 al 28 de marzo de 2021.

La reprogramación aún no contempla la sede determinada, pues podría ya no ser Guadalajara, Jalisco, y sería en una 'burbuja' en Estados Unidos, algo que no sería del agrado de Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana Sub 23.

"Me encantaría que fuera en Guadalajara, estar de locales, con nuestra gente dentro de lo que cabe y esperemos la mejor decisión porque lo más importante es la salud de todos. Escuchamos la posibilidad (de una ‘burbuja’ en Estados Unidos), nada concreto, pero tengo la ilusión de que todo vaya como hasta ahora, mejor obviamente y que podamos tener ese Preolímpico en casa", dijo Lozano.

"En estas fechas próximamente sabremos. Esperamos tener tres concentraciones previas al Preolímpico, pero nada oficial. Esperamos se defina la fecha y si sigue siendo en Guadalajara. Sabíamos que esta era la última concentración del año, queríamos sacarle provecho y ahora estamos a la espera. Hay mucha apertura de los clubes, que quieren apoyar el proceso, que vengan sus jugadores, que vivan la experiencia y por ese lado estamos muy satisfechos", agregó.

Además, Jimmy destacó la planeación y el trabajo que ha llevado con el combinado nacional de cara a disputar uno de los dos boletos disponibles para los Juegos Olímpicos.

"Creo esta ha sido una de las mejores concentraciones que he tenido. Hay mucha competencia interna en el equipo. Hay intención de hablar con los presidentes de tener dos o tres concentraciones, Microciclos y ver si tenemos dos o tres partidos, pero al día de hoy no hay nada hablado y cerrado", sentenció Jaime Lozano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: CRUZ AZUL VENCIÓ A LA SUB-23 EN DUELO DE PREPARACIÓN