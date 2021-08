Selección Mexicana: Jaime Lozano se despidió de su cargo en el Tricolor

Jaime Lozano dijo adiós oficialmente a las Selecciones Menores, no sin antes dejar claro que lo hace agradecido y con la firme idea de en un futuro ser entrenador del Tri Mayor; sin embargo, dijo que para ello debe estar mejor preparado que ahora.

"Para mí siempre ha sido un orgullo representar a mi país. Gracias por la confianza y darme la oportunidad de afrontar este reto.

"Desde un inicio hablé con Gerardo (Torrado) en 2019 y fue muy claro, que el mío era un proceso olímpico y después veríamos cuál era la decisión a tomar y creo que es la mejor, fue un proceso inolvidable y quiero buscar junto con mi cuerpo técnico una nueva oportunidad, quiero estar totalmente preparado para cuando sea candidato de dirigir la Selección Mayor esté preparado, aunque se hubiera ganado medalla de oro o no se hubiera ganado medalla, era una decisión tomada", señaló.

En tanto, el técnico ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, se negó a hablar de si es que ya tiene equipo para dirigir en la Liga MX como ya se ha dicho, a pesar de eso, dijo que en los próximos días ya podría tener noticias sobe su futuro.

"No, por el momento no me gustaría hablar por respeto sobre todo a los colegas que están dirigiendo sus equipos. Me encantaría tener una oportunidad en la liga, estoy agradecido por lo que se ha dicho en la prensa. De momento voy a esperar, seguramente en estos días platicaremos un poquito más de lo que viene para mi futuro”, expresó el ‘Jimmy’.

