Ozziel Herrera está ilusionado por disputar sus primeros partidos con la Selección Mexicana, se esforzará para estar en la lista final para la Copa Oro y sueña con ganar el torneo más importante de la Concacaf.

El jugador del Atlas debutó con el Tri en el último partido amistoso contra Estados Unidos, aunque tuvo muy pocos minutos, pues entró al minuto 87, en sustitución de Roberto de la Rosa. Sin embargo, fue titular en el juego del miércoles contra Guatemala, en el que se pudo mostrar más.

"La verdad que fue un sueño hecho realidad (su debut), algo que imaginaba desde que era niño, era una meta para mí. Lo disfruté mucho, la convocatoria, el juego, toda la estancia. Aprendí mucho de mis compañeros. Obviamente quiero seguir estando. Ojalá que se pueda" , mencionó en una entrevista exclusiva con RÉCORD.

Es un jugador que Diego Cocca conoce muy bien, ya que lo dirigió cuando estuvo con los Zorros.

El mexicano con ascendencia cubana quiere responder a la confianza que le dan: "Es un técnico que me conoce muy bien. Lo di todo en los minutos que tuve, eso es lo importante. Yo me sentí muy bien. Es un técnico que sabe muy bien lo que pudo darle y aportarle al equipo", finalizó.

Ozziel Herrera considera que ya se consolidó en el Atlas y su próximo objetivo es ser convocado a la Selección Mexicana constantemente.

"Creo que sí. Ya he despuntado más. Siento que ya tengo bastantes partidos, pero no por eso me siento super experimentado", concluyó.

