Selección Mexicana: ¿Qué pasará con Jaime Lozano si el Tri tropieza ante Honduras?

La Selección Mexicana se juega este martes el pase directo a la Copa América 2024, y tendrá una difícil tarea al tratar de vencer a Honduras, que ganó 2-0 en la Ida, pero no solamente se juega su pase al torneo de la Conmebol, sino que la continuidad de Jaime Lozano está en la balanza.

De acuerdo con El Francotirador, colaborador de RÉCORD, si Jimmy Lozano y los suyos fallan en el intento de avanzar directamente a la Copa América, el estratega que ganó bronce en Tokio 2020 dejará el banquillo por decisión de Juan Carlos Rodríguez 'La Bomba', comisionado presidente de la FMF.

“Hoy no tengo duda que gana México por goleada y le alcanza para ganar el pase de una vez a la Copa América del próximo año. Y no porque mágicamente este Tri recupere la memoria en la cancha, sino porque la tribuna va a hacer su juego, va a intimidar a La H, que se va a achicar y con la espina clavada, los verdes van a terminar caminando.

“Peeeeeeeeero… siempre hay un pero, si el universo decide jugarla en contra, se alinean los astros para que a la Selección Mexicana tropiece gacho, y no me refiero a que apenas le alcance, sino que no logre la victoria pues entonces se habrán acabado los Tiktoks para Jimmy Lozano desde el banquillo nacional. Así como lo lees. Lo que pensé que no pasaría con el elegido por La Bomba Rodríguez para salvar el barco tricolor, podría darse antes de que termine el año. Increíble, pero cierto”, comenta El Franco en su columna de este 21 de noviembre de 2023.

Cabe recordar que, Jaime Lozano entró al banquillo de la Selección Mexicana tras el cese de Diego Cocca previo al inicio de la Copa Oro 2023, donde el Tricolor terminó coronándose ante Panamá por la mínima.

