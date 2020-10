Selección Mexicana: Raúl Gudiño manifestó su deseo por regresar al Tri y a Europa

Raúl Gudiño comenzó el Guard1anes 2020 siendo el portero suplente de Chivas, pero ya se ganó la titularidad y advirtió que su próxima meta es regresar a la Selección Mexicana.

El guardameta de 24 años de edad ha venido de menos a más. Este sábado atajó un penalti y fue factor para que las Chivas derrotaran por quinta ocasión de manera consecutiva al Atlas.

“Me exijo al máximo. Se está llegando a un muy buen nivel. Ahora me toca a mí no aflojar, tengo que seguir manteniéndome, seguir subiendo ese nivel y darle para adelante para poder levantar la mano y poder volver a la selección”, mencionó en Chivas TV.

Asimismo, el portero del Rebaño Sagrado manifestó su deseo de regresar a Europa, en donde jugó con equipos como Porto y Apoel.

“Claro que me gustaría volver. Estoy contento por haber regresado a esta institución, estoy cien por ciento enfocado. No me quiero ir sin ser campeón”, dijo.

Raúl Gudiño mencionó que la competencia interna es bastante complicada, aunque se lleva bastante bien tanto con Antonio Rodríguez como con Miguel Jiménez: “Es muy buena nuestra relación. Nos conocemos desde niños, prácticamente. Es una relación amistosa y laboral”, agregó.

Raúl Gudiño no tenía mucha actividad y por eso pidió salir de Chivas previo al inicio del Guard1anes 2020, pero este martes aseguró que no piensa cambiar de equipo hasta que gane la Liga MX.

