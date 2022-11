Selección Mexicana: Suecia publicó la lista de convocados para partido contra el Tri

La Selección de México ya tiene rivales definidos de Suecia en su partido amistoso que tendrán previo al Mundial de Qatar 2022.

Para el amistoso del 16 de noviembre, Janne Andersson, DT de los europeos, decidió llamar a sus grandes estrellas.

Los convocados oficiales son:

PORTEROS: Andreas Linde, Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt

DEFENSAS: Joel Andersson, Ludwig Augustinsson, Filip Dagerstål, Isak Hien, Emil Holm, Edvin Kurtulus, Victor Nilsson Lindelöf, Aiham Ousou

MEDIOS: Viktor Claesson, Emil Forsberg, Samuel Gustafson, Marcus Rhodén, Ken Sema, Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson, Viktor Gyökeres, Ken Sema

DELANTEROS: Mikael Ishak, Jesper Karlsson, Jesper Karlström, Robin Quaison

Cabe destacar que no pudieron contar con Albin Ekdal, Carl Starfelt, Jens Cajuste, Mattias Johansson y Dejan Kulusevski debido a que sus clubes no los dejaron asistir por no ser Fecha FIFA oficial.

Estos últimos mencionados se integrarán en la Copa del Mundo de Qatar para la Selección de Suecia.

