Selección Mexicana: Tata Martino no piensa en dejar el banquillo del Tri

A pesar de la presión que existe al interior de la Selección Mexicana por la baja de juego, Yon De Luisa, Presidente de la Federación Mexicana De Futbol tiene toda la confianza en Gerardo Martino para que sea él quien dirija al tricolor en Qatar 2022.

Al mismo tiempo, RÉCORD pudo saber que por la cabeza del ‘Tata’ Martino no pasa la posibilidad de dejar su cargo, mucho menos ahora que ha conseguido al menos el repechaje para la Copa Del Mundo, además de que los números y su efectividad al frente del equipo rebasa el 75 por ciento, lo que lo respaldan como el estratega más capacitado.

Por su parte, el timonel argentino se mantuvo sereno y fiel a su estilo, respondió con categoría a los cuestionamientos sobre su continuidad y la opinión pública.

“Como he dicho siempre, mi labor es pensar en el equipo, en el último partido de la clasificación, lograr el objetivo. También como digo siempre, lo demás está fuera de mi alcance, trato de concentrarme con mis jugadores en lo que podemos resolver”, comentó en conferencia de prensa.

Cabe destacar que , aunque, se llegó a dudar del estado de salud de Gerardo Martino, fue el propio entrenador quien aclaró que se encuentra en óptimas condiciones para dirigir al equipo, además de que dentro de muy poco estará en posibilidades de poder viajar nuevamente con el tricolor.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina; la primera vez me operaron en septiembre y la segunda en febrero. El procedimiento tiene una parte de ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual, mientras eso no se disuelve, no estoy en posibilitado para subirme a un avión por el tema de la presión. Por eso no pude ir a Costa Rica ni a Honduras y mañana, si Dios quiere, vuelvo a estar al frente del equipo”, explicó el Tata Martino.

“La situación de viajar depende de la burbuja de gas que tengo y no ha desaparecido. En la cirugía del mes de septiembre me había desaparecido a los 31 días, pero ahora tengo 45 días y no ha desaparecido. Espero que en las próximas semanas se solucione, una vez que desaparezca no estoy imposibilitado de viajar”, finalizó.

