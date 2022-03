Tata Martino: ¿Qué problema tiene en el ojo el DT del Tri?

En su penúltima conferencia del octagonal, Gerardo Martino aclaró que su estado de salud es el óptimo para seguir al frente del tricolor. Además, de dio tiempo para explicar a detalles los motivos que le impidieron viajar a Honduras.

“Tengo un problema en mi ojo derecho, tuve dos desprendimientos de retina; la primera vez me operaron en septiembre y la segunda en febrero. El procedimiento tiene una parte de ponerte una burbuja de gas para que la retina tome su lugar habitual, mientras eso no se disuelve, no estoy en posibilitado para subirme a un avión por el tema de la presión. Por eso no pude ir a Costa Rica ni a Honduras y mañana, si Dios quiere, vuelvo a estar al frente del equipo”, explicó el Tata Martino.

En esa misma línea, el estratega de la Selección Mexicana dejó en claro que una vez que la burbuja de gas en su ojo derecho desaparezca, no existirá algún otro inconveniente que lo limite para viajar con el combinado mexicano en el mes de junio y mucho menos a la Copa del Mundo.

“La situación de viajar depende de la burbuja de gas que tengo y no ha desaparecido. En la cirugía del mes de septiembre me había desaparecido a los 31 días, pero ahora tengo 45 días y no ha desaparecido. Espero que en las próximas semanas se solucione, una vez que desaparezca no tengo estoy imposibilitado de viajar viajar”, finalizó.

