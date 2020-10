Selección Mexicana: Tecatito Corona, listo para jugar vs Holanda, aseguró Martino

Jesús ‘Tecatito’ Corona sí está listo para jugar este miércoles ante la Selección de los Países Bajos, así lo informó Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, quien sin dar mayores detalles dejó claro que el jugador del Porto de Portugal, puede tener minutos en el partido. Además de que lamentó que Carlos Rodríguez, jugador de Rayados, no haya viajado a Europa por tener Covid-19.

“Sí, hoy entrenó (Corona) normal y está en condiciones de jugar. Lamentamos que Carlitos se haya infectado y ojalá pueda transcurrir el coronavirus con absoluta normalidad, no estaba contemplado para el partido de mañana”, dijo.

Al margen, el ‘Tata’ Martino dejó claro que en el Tricolor ningún jugador tiene un puesto seguro; sin embargo, sí enfatizó que toma en cuenta el medio en el que compiten, como es el caso de los mexicanos que juegan en Europa, que tienen una competencia distinta a los de la Liga MX.

“El lugar asegurado no me gustaría decir que lo tiene, ningún futbolista está vetado y ninguno tiene el lugar asegurado, pero sí reconocemos situaciones y la jerarquía de los futbolistas, valoramos mucho la competencia que tienen; observamos cuánto tiempo pasa sin actividad, etc.

“Por ejemplo Andrés (Guardado) empezó la temporada, jugó los amistosos y luego tuvo un problema muscular, jugó unos minutos y ya participó, son jugadores de mucha jerarquía que juegan en equipos importantes, que tienen competencia diferente a la del medio local”, dijo.

