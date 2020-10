Raúl Jiménez respondió a Virgil van Dijk y le recordó su gol contra Liverpool

Raúl Jiménez minimizó las palabras de el zaguero del Liverpool y de la selección de Holanda, Virgil van Dijk, quien olvidó mencionarlo cuando le preguntaron en conferencia de prensa previo al juego entre los Tulipanes y la Selección Mexicana, por los jugadores del Tricolor que conoce.

"No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido. Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles", reveló Jiménez en entrevista con TV Azteca.

Y es que el zaguero de los Reds olvidó mencionar a Jiménez, delantero del Wolverhampton, a pesar de que se han enfrentado en los últimos años en la Premier League, incluido el último juego en el que el mexicano marcó de cabeza el gol de la victoria para Wolves por 2-1.

#ComexMasters EN EXCLUSIVA | @CARLOSLGUERRERO @GarciaPosti platicaron con Raúl Jiménez ¿Qué van Dijk no se acuerda de Raúl? "Yo me quedo con el gol que les hice, tal vez no se acuerda o ni me conoce y no pasa nada" Presentado por @PinturasComex @ComexMasters pic.twitter.com/JSCU9xTTkD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 6, 2020

"A (Hirving) Lozano, pero me dijeron que no va a estar, a Chicharito Hernández...", dijo Van Dijk en conferencia sin mencionar al Lobo Mexicano.

En la entrevista, el periodista Carlos Guerrero le planteó la posibilidad de que ese tanto se repita este miércoles en el juego entre las selecciones nacionales, pero ahora en combinación con Jesús 'Tecatito' Corona, a lo Jiménez respondió: “sí, por qué no”.

