Selección Mexicana: Tocó fondo con la eliminación en Fase de Grupos de Qatar 2022

La Selección y el futbol mexicano tocaron fondo el pasado miércoles en Doha, tras quedar eliminada en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Muchos no quisimos creerlo, pero el Tricolor ha gestado el peor fracaso en los últimos 20 años, pues se habían obtenido siete clasificaciones consecutivas a Octavos de Final desde Estados Unidos 1994. Pero lo más preocupante es que no habrá decisiones ni soluciones tajantes que nos hagan ver que los altos mandos aprendieron la dolorosa lección.

Gerardo Martino dejará su cargo con efecto inmediato y tiene una parte importante de culpa en este fiasco mundialista; pero, ¿qué pasará con el resto de los responsables? Nada, Yon De Luisa se quedará al frente de la FMF y parece que no queda nada por rescatar de cara un a ciclo 2026 en el que la Copa estará en casa.

Seamos honestos, esto se veía venir desde el camino a Brasil 2014, avanzando vía Repechaje. Ganarle a Alemania cuatro años más tarde nos nubló la vista de algo que venía fabricándose a grandes pasos.

Tan solo en 2022, la Federación Mexicana de Futbol encadenó fracaso tras fracaso en todas las categorías de selecciones nacionales, dando muestra de que la estructura no es la correcta.

El Tricolor no estará en Juegos Olímpicos, tampoco estará en el Mundial Sub 20 y la Selección Femenil no tendrá participación en el mundial ni en Juegos Olímpicos, así que lo peor podría estar por venir de cara al 2026, donde la Selección Mexicana pide a gritos la salida de una generación que no dio el do de pecho y que vivió como eterna promesa.

QATAR 2022

El mazazo más grande llegó en Doha, luego de que la Selección Mexicana quedó eliminada del mundial en Fase de Grupos, algo que no pasaba desde 1978.

SIN OLFATO GOLEADOR

El Tri quedó eliminado del Mundial por falta de goles, una situación que padeció todo el año. Y es que apenas sumó 22 goles en 20 partidos.

SIN MUNDIAL SUB 20

La Selección Sub 20 fue una de las que más inversión recibió, pero no fue capaz de superar el Premundial en Honduras y no acudirá a la gran justa.

SIN TOCAR EL OLIMPO

Tras caer en el Premundial de Honduras, el Tri Sub 20 fracasó en su doble responsabilidad de consiguen el boleto olímpico a París.

SELECCIÓN FEMENIL ESTANCADA

Aun con la reacción de la Liga MX Femenil, la Selección Mexicana sufrió un duro revés tras quedar eliminada del Mundial del 2023 y de los Juegos Olímpicos 2024, con una vergonzosa actuación en el clasificatorio de Monterrey.

